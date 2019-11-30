Нисканен отметил, что ему было непросто бороться с Клебо за победу

Финский лыжник Иво Нисканен прокомментировал свою победу в гонке на 15 километров классическим стилем в Руке (Финляндия). Он отметил, что ему было нелегко опередить норвежца Йоханнеса Клебо, ставшего вторым.

— Спасибо за поздравление. Сегодня был мой не лучший день, но лыжи работали великолепно, — сказала Нисканен в эфире телеканала Eurosport 1. — Трудно было бороться с Клебо, мне пришлось т очень серьезно толкаться. На третьем круге я проиграл несколько секунд, но смог восстановиться. Хотя я сильно устал.

Третье место занял еще один норвежец Эмиль Иверсен. Лучший среди россиян Алекcандр Большунов на пятой позиции.