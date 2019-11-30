Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Лыжные гонки

Нисканен отметил, что ему было непросто бороться с Клебо за победу

15:07
Теги:

Финский лыжник Иво Нисканен прокомментировал свою победу в гонке на 15 километров классическим стилем в Руке (Финляндия). Он отметил, что ему было нелегко опередить норвежца Йоханнеса Клебо, ставшего вторым.

— Спасибо за поздравление. Сегодня был мой не лучший день, но лыжи работали великолепно, — сказала Нисканен в эфире телеканала Eurosport 1. —  Трудно было бороться с Клебо, мне пришлось т очень серьезно толкаться. На третьем круге я проиграл несколько секунд, но смог восстановиться. Хотя я сильно устал.

Третье место занял еще один норвежец Эмиль Иверсен. Лучший среди россиян Алекcандр Большунов на пятой позиции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир