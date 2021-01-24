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Нисканен — о поступке Большунова: «Мяки нужно дать шлем на следующую гонку»

15:40
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Финский лыжник Ииво Нисканен прокомментировал поступок Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Российский лыжник во время гонки замахнулся на финна Йони Мяки палкой, а после финиша врезался в соперника и повалил его на снег. В результате Большунов был дисквалифицирован, и его команду лишили бронзовой медали. Награда перешла второй команде России.

— Йони нужно достать шлем на следующую гонку, — цитирует aamulehti.fi Нисканена.

— И «ракушку» для паха! — добавил другой лыжник Ристоматти Хакола.

— Вызывающий поступок и неспортивное поведение от Большунова, — сказал главный тренер сборной Финляндии Теему Пасанен.

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