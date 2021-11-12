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Нисканен — о Большунове: «Мне казалось, что после травмы он может только ходить, но это не так»

17:04
Александр Большунов. Фото Instagram
Александр Большунов. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Ийво Нисканен прокомментировал физическое состояние россиянина Александра Большунова.

«В то время, когда я тренировался четыре полных дня, я не заметил у Большунова никаких признаков плохого состояния. Темп бега такой же, как и раньше, и бежит нормально. Другими словами, он, вероятно, был бы в пятерке лучших на чемпионате Финляндии. У меня создавалось впечатление, что Большунов может только ходить. Это не так», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.

Большунов в середине октября перенес операцию на верхней челюсти после неправильно запломбированного нервного канала зуба.

12 ноября в финском Муонио стартовал международный турнир по лыжным гонкам. Большунов находится там, но пока принимает участие только в тренировках.

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