Нисканен — о Большунове: «Мне казалось, что после травмы он может только ходить, но это не так»
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Ийво Нисканен прокомментировал физическое состояние россиянина Александра Большунова.
«В то время, когда я тренировался четыре полных дня, я не заметил у Большунова никаких признаков плохого состояния. Темп бега такой же, как и раньше, и бежит нормально. Другими словами, он, вероятно, был бы в пятерке лучших на чемпионате Финляндии. У меня создавалось впечатление, что Большунов может только ходить. Это не так», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.
Большунов в середине октября перенес операцию на верхней челюсти после неправильно запломбированного нервного канала зуба.
12 ноября в финском Муонио стартовал международный турнир по лыжным гонкам. Большунов находится там, но пока принимает участие только в тренировках.
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