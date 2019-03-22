Нильссон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Канаде

Шведская лыжница Стина Нильссон выиграл спринт на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 25-летняя спортсменка показала результат 3 минуты 44,80 секунды.
Второе и третье место также заняли представительницы Швеции: Майя Дальквист (отставание 0,01 секунды) и Юнна Сундлинг (1,28). Россиянки Наталья Непряева и Юлия Белорукова выбыли в четвертьфинале.
Лыжные гонки
Квебек-Сити (Канада)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Стина Нильссон (Швеция) - 3.44,80
2. Майя Дальквист (Швеция) - отставание 0,01
3. Юнна Сундлинг (Швеция) - 1,28
4. Майкен Фалла (Норвегия) - 10,01
5. Фрида Карлссон (Швеция) - 10,59
6. Сейди Бьорнсен (США) - 14,43
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