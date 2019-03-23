Нильссон выиграла масс-старт на этапе КМ в Канаде, Седова - седьмая

Шведская лыжница Стина Нильссон выирала масс-старт на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 25-летняя спортсменка показала результат 25 минут 51,6 секунды. Второй стала норвежка Тереза Йохауг (отставание 0,2 секунды), третьей - ее соотечественница Ингвильд Остберг (1,5).
Россиянка Анастасия Седова стала 7-й, Наталья Непряева - 19-й, Юлия Белорукова - 34-й, Мария Истомина - 36-й.
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Масс-старт, 10 км (К)
1. Стина Нильссон (Швеция) - 25.51,6
2. Тереза Йохауг (Норвегия) - отставание 0,2
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 1,5
4. Эбба Андерссон (Швеция) - 25,4
5. Криста Пармакоски (Финляндия) - 26,8
6. Майя Дальквист (Швеция) - 39,6
7. Анастасия Седова (Россия) - 42,5...
19. Наталья Непряева (Россия) - 1.08,7...
34. Юлия Белорукова (Россия) - 1.35,3...
36. Мария Истомина (Россия) - 1.43,8