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Николай Зимятов: «Большунова уже можно поздравлять с победой в общем зачете Кубка мира»

01:50
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Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов считает, что Александр Большунов выиграет общий зачет Кубка мира. Россиянин на 495 очков опережает норвежца Йоханесса Клебо.

— Думаю, Большунова уже можно поздравлять с победой в общем зачете, — цитируют Зимятова «Известия». -Он проводит просто выдающийся сезон, ни оставив никаких шансов Клэбо. Жаль, что в нынешнем году в лыжных гонках нет чемпионата мира, где наша сборная во главе с Большуновым вполне могла бы прервать гегемонию Норвегии.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/984973/timur-ganeev/v-nove-mesto-pusto-ne-byvaet-nashi-biatlonisty-slabo-vystupili-v-chekhii

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