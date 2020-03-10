Николай Зимятов: «Большунова уже можно поздравлять с победой в общем зачете Кубка мира»

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов считает, что Александр Большунов выиграет общий зачет Кубка мира. Россиянин на 495 очков опережает норвежца Йоханесса Клебо.

— Думаю, Большунова уже можно поздравлять с победой в общем зачете, — цитируют Зимятова «Известия». -Он проводит просто выдающийся сезон, ни оставив никаких шансов Клэбо. Жаль, что в нынешнем году в лыжных гонках нет чемпионата мира, где наша сборная во главе с Большуновым вполне могла бы прервать гегемонию Норвегии.