Николай Валуев: «Уголовное дело для Большунова? Проще поверить, что американцы были на Луне»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Российской Федерации Николай Валуев прокомментировал новость о том, что в отношении российского лыжника Александра Большунова в Финляндии подали заявление в полицию за нападение на финского лыжника Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

«Какое уголовное дело для Большунова? Проще поверить, что американцы были на Луне! Вы видели хоть одно уголовное дело, да даже административное, за то, что наших российских лыжников сбивали на финише или во время гонки? Их наберется немало, но хоть одно дело было доведено до административной ответственности? На моей памяти такого не было», — сказал Валуев «СЭ».

Напомним, вторая сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира в Лахти, первая — была дисквалифицирована из-за поведения на финишном спурте Александра Большунова, который ударил финского лыжника Йони Мяки из-за того, что он перегородил ему дорогу.

Сегодня, 25 января, телеканал «МТВ3» сообщил, что полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий. Их имена не уточняются. Теперь органам власти предстоит разобраться, соотвествуют ли действия Большунова этой статье и стоит ли начинать предварительное расследование.

(Владислав Флегонтов)