Валуев: «Вяльбе права — если бы Британские острова ушли на дно, то у остального мира убавилось бы проблем»

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Зачем комментировать эмоции? Это не случай для всяких раскладов прессы. Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий Британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем — тут Вяльбе права. Но человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие. Мы же взрослые люди», — приводит слова Валуева Sport24.

Ранее Вяльбе заявила, что для возвращения России на международные турниры было бы достаточно «кинуть бомбу в центр Лондона». По ее словам, на возвращение на международную арену уйдет еще не один год.

29 сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердила отстранение россиян на предстоящий сезон.