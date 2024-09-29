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Сегодня, 18:05

Валуев: «Вяльбе права — если бы Британские острова ушли на дно, то у остального мира убавилось бы проблем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Николай Валуев.
Фото Известия

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Зачем комментировать эмоции? Это не случай для всяких раскладов прессы. Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий Британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем — тут Вяльбе права. Но человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие. Мы же взрослые люди», — приводит слова Валуева Sport24.

Ранее Вяльбе заявила, что для возвращения России на международные турниры было бы достаточно «кинуть бомбу в центр Лондона». По ее словам, на возвращение на международную арену уйдет еще не один год.

29 сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердила отстранение россиян на предстоящий сезон.

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Источник: Sport24
Елена Вяльбе
Николай Валуев
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Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
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