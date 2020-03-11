Никита Крюков: «Снятие норвежцев не умаляет заслуг Большунова»

Олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков поделился мнением об Александре Большунове. Он гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира после того, как сборная Норвегии решила пропустить североамериканские этапы.

— Очень рад за Сашу, одержавшего ярчайшую победу в истории российского спорта, — цитирует Крюкова Team Russia.— У меня не было сомнений, что Большунов дожмет Клебо. Саня проявил себя настоящим лидером мировых лыж. В любом случае, 495 очков преимущества над норвежцем позволяли ему дышать спокойно. Теперь Большунову надо без нервотрепки завершить сезон. Наверняка, Александр попробует побить достижение Мартина Сундбю, набравшего четыре года назад в общем зачете 2634 очка. Сейчас у россиянина 2221 очко, а в розыгрыше остается еще 550.

— Новость о том, что норвежцы не едут на «Спринт Тур», стала для вас неожиданностью?

— Скандинавы в очередной раз продемонстрировали командную тактику, как бы оставшись непобежденными (смеется). На самом деле, не думаю, что они выбросили белый флаг. Боязнь подхватить инфекцию и подорвать здоровье оказалась сильнее спортивной мотивации. Хотя в прошлом норвежцы не раз принимали, мягко говоря, неординарные решения. Как-то, например, привезли на этап Кубка мира в Рыбинске второй состав, ссылаясь на то, что в те же сроки проходил национальный чемпионат.

— Не вызовет ли победа Александра Большунова, оформленная в условиях самоотвода норвежцев, скептические разговоры?

— Ни в коем случае. Победа сладка, и снятие со стартов соперников не умаляет заслуг Большунова. Парень отдавал все силы борьбе по ходу сезона и по большому счету последние этапы в Квебеке, Миннеаполисе и Кэнморе не могли кардинально изменить ситуацию.