Инцидент между Александром Большуновым и Сименом Крюгером и победу Йоханнес Клебо для «СЭ» прокомментировал олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков.

Крюгер наехал на лыжу Большунову, оба упали и не вышли в финал. Россиянин заявил, что Крюгер сделал это нарочно, чтобы помочь партнерам по сборной Норвегии.

— Крюгер специально завалил Большунова?

— Выбить кого-то из борьбы преднамеренно очень легко — сломать палку, завалить. Поэтому можно о каждом эпизоде, который складывается не в нашу пользу, говорить, что это «специально». Я не думаю, что он сделал это намеренно. Крюгер все-таки далеко не самый слабый спортсмен, он тоже боролся за свои секунды. Просто, видимо, не рассчитал свои силы, хотел залезть в поворот, но нарушил правила. Нарушение было — однозначно. Я сначала удивился, что ему не дали предупреждение, но потом смотрю — желтая карточка есть. Значит, справедливость существует. Следующая карточка приведет к более серьезным последствиям.

— Как этот эпизод повлияет в дальнейшем на Большунова?

— Самое главное делать правильные выводы из любой ситуации. В следующий раз Сашка, может быть, локоток подставит, чтобы не залезал под него соперник, тот же Крюгер. Потому что такие случаи действительно бывают. На Олимпиаде в Ванкувере, когда я выиграл, норвежец с казахом завалились — кто-то под кого-то подъехал. А ведь это уже был финал, где решались медали Олимпиады. Просто Большунов умнее будет. (Мария Никулашкина)