Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин рассказал «СЭ» о причинах отмены первенства и чемпионата России в Малиновке. Сегодня первая гонка турнира была отменена за полчаса до начала, Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале распространил информацию о подозрении на коронавирус у одного из участников и назвал организаторов «даже не баранами, а преступниками».

— Сергей Михайлович, правда ли, что первенство России по лыжам отменяют из-за возможного коронавируса у одного из участников?

— Да какой коронавирус? Скорее всего, там обыкновенная ОРЗ, как диагностировали изначально. Сейчас они просто экспресс-тест на коронавирус сделают, да, решили подстраховаться. В этой ситуации организаторы, я считаю, поступают правильно. Сейчас у нас любой насморк вызывает вот такую реакцию, никто не хочет подставляться. Они перестраховались и отменили соревнования до выяснения обстоятельств. Уже у народа паника, обыкновенная ангина или ОРЗ вызывает такую реакцию.

— Вы были последними, кто держался и пытался провести соревнования.

— Спасибо организаторам, что они держались, но они правильно поступают, потому что здоровье на первом месте. Никто трагедии из этого не делает, сейчас вся страна в особой ситуации.

— Не стоило ли сразу отменять? Получается, зря приехали люди.

— У Малиновки есть одно преимущество. Можно сказать, закрытая территория в Архангельской области, куда непросто добраться. Мое мнение — коронавирусу туда не добраться. Исходя из этого хотели продолжать там, и администрация это поддерживала. Но существующая напряженность и непростая психологическая ситуация вынуждают подстраховаться. Я не врач, но там ОРЗ или максимум ангина. Имя спортсмена раскрывать не буду, а то для него могут начаться негативные последствия.

— Дмитрий Губерниев назвал организаторов чемпионата и баранами, и преступниками. Ответите?

— Никак их нельзя назвать баранами, они хотели сделать лучше для всех, для спортсменов. Это, мягко говоря, некультурно. Там целая команда работала, сложное мероприятие. Я ей говорю спасибо, что они до последнего хотели провести его. Обкладывать их... нехорошими словами — неправильно, наоборот, надо их поддержать. (Дмитрий Кузнецов)

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