Несовершеннолетнюю горнолыжницу из Красноярска отстранили на три года за мельдоний

Несовершеннолетнюю красноярскую горнолыжницу дисквалифицировали на три года за употребление мельдония, сообщает ТАСС.

После длительного разбирательства РУСАДА вынесло решение об отстранении спортсменки начиная с 2 декабря 2024 года. Отмечается, что лыжница неоднократно выигрывала всероссийские соревнования.

Всего на данный момент дисквалификации за употребление мельдония отбывают 48 российских атлетов.

Мельдоний был включен в список запрещенных веществ ВАДА в январе 2016 года. В первые месяцы 2016-го это вещество было обнаружено в допинг-пробах почти 300 российских спортсменов, однако по итогам промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма большую часть российских и иностранных атлетов оправдали.