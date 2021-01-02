Непряеву и Ступак могут снять с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима

Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак могут быть сняты с «Тур де Ски», утверждает Expressen. Спортсменкам грозит наказание за нарушение масочного режима. Международная федерация лыжного спорта (FIS) занимается сбором фото- и видеодоказательств.

Ранее федерация обязала всех спортсменов носить маски, в том числе во время прибытия на арены и по окончании гонок. Однако на первых двух этапах «Тур де Ски» не все выполнили требования FIS. По информации СМИ, в число провинившихся входят и Непряева со Ступак.

В худшем случае лыжницы могут лишиться аккредитации и быть исключены из «Тур де Ски».