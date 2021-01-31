Непряевой сделают операцию на руке в воскресенье

Главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман сообщил, что лыжница Наталья Непряева прибыла в Москву для операции на руке.

«Наталья Непряева прилетела в Москву из Стокгольма вчера около девяти часов вечера, перелет она перенесла нормально. Сегодня в 12 часов дня она будет госпитализирована в одну из столичных клиник, а на час уже назначена операция», — цитирует ТАСС Эрлихмана.

Напомним, Непряева получила травму руки в пятницу, 29 января во время гонки на 10 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Фалуне. Спортсменка упала, ей диагностировали перелом пястных костей 3-го и 4-го пальцев правой кисти.