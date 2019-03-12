Непряева завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. 23-летняя спортсменка на 1,06 секунды отстала от норвежки Майкен Фаллы, которая выиграла золото с результатом 2 минуты 56,12 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Норвегии Астрид Якобсен.
Россиянки Татьяна Алешина и Наталья Матвеева выбыли в четвертьфинале, Юлия Белорукова и Евгения Шаповалова - в полуфинале.
Лыжные гонки
Драммен (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Спринт (К)
1. Майкен Фалла (Норвегия) - 2.56,12
2. Астрид Якобсен (Норвегия) - отставание 0,80
3. Наталья Непряева (Россия) - 1,06
4. Стина Нильссон (Швеция) - 1,28
5. Джессика Диггинс (США) - 5,38
6. Анна Свендсен (Норвегия) - 7,59
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