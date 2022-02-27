Непряева заняла второе место в разделке на этапе Кубка мира в Лахти
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Первой финишировала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила Непряеву на 1,2 секунды. Третьей стала финка Криста Пярмякоски.
Лыжные гонки
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
Финал
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 24.28,4
2. Наталья Непряева (Россия) — 24.29,6
3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 24.44,9
4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 25.06,1
5. Юнна Сундлинг (Швеция) — 25.09,1
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 25.25,6
7. Катарина Хенниг (Германия) — 25.28,3
8. Рози Бреннан (США) — 25.31,2
9. Моа Ольссон (Швеция) — 25.39,4
10. Эмма Рибом (Швеция) — 25.40,2
13. Татьяна Сорина (Россия) — 25.46,0
23. Екатерина Смирнова (Россия) — 26.17,2
25. Мария Истомина (Россия) — 26.21,3
41. Анастасия Рыгалина (Россия) — 27.01,4
44. Христина Мацокина (Россия) — 27.11,1
48. Ольга Кучерук (Россия) — 27.35,1
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