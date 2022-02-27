Непряева заняла второе место в разделке на этапе Кубка мира в Лахти

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Первой финишировала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила Непряеву на 1,2 секунды. Третьей стала финка Криста Пярмякоски.