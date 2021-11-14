Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке в Муонио

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем в Муонио (Финляндия).

Победителем стала финская лыжница Криста Пярмякоски, выигравшая у Непряевой 0,9 секунды. Третий результат показала немка Виктория Карл (отставание — +1,2 секунды).

В десятку лучших попали еще три лыжницы из России. Вероника Степанова заняла пятую строчку (+12,4), Мария Истомина стала шестой (+14,9), а Татьяна Сорина — седьмой (+17,3).