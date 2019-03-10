Непряева заняла второе место в гонке на 30 километров на Кубке мира, победила Йохауг

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия) состоялись соревнования женщин на дистанции 30 километров классическим стилем. Россиянка Наталья Непряева заняла второе место. Победила норвежка Тереза Йохауг. На третьем месте шведка Эбба Андерссон.

Благодаря этой победе Йохауг вышла на второе место по количеству побед в личных гонках Кубка мира наряду со своим соотечественником Бьерном Дэли (по 45). Она обошла президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе (44 победы). С 62 победами в личных гонках лидирует другая норвежка Марит Бьорген.

Most @FISCrossCountry individual distance World Cup victories (M/W):

62 - Marit Bjørgen

45 - Therese Johaug (+1)

45 - Bjørn Dæhlie

44 - Elena Välbe#Holmenkollen #Oslo #holmenkollenskifest – Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 10 марта 2019 г.

Осло (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт, 30 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1:18.54,5

2. Наталья Непряева (Россия) - отставание 1.45,9

3. Эбба Андерссон (Швеция) - 1.49,9

4. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 1.50,1

5. Шарлотта Калла (Швеция) - 2.17,9

6. Астрид Якобсен (Норвегия) - 2.32,1

13. Юлия Белорукова (Россия) - 4.58,3

27. Елена Соболева (Россия) - 6.56,6

32. Анна Жеребятьева (Россия) - 7.56,3