Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров на Кубке мира, победила Нисканен

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в итальянском городе Конь в женской гонке на 10 километров классическим стилем победу одержала финская лыжница Кертту Нисканен. Второй стала швейцарка Надин Фендрих, третьей - россиянка Наталья Непряева.

Представительницы России Юлия Белорукова, и Алиса Жамбалова заняли, соответственно, четвертое и пятое места. Мария Истомина на 18-й позиции. Анна Жеребятьева показала 30-е время, Лидия Дуркина - 32-е.

Лыжные гонки

Конь (Италия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Кертту Нисканен (Финляндия) - 27.24,8

2. Надин Фендрих (Швейцария) - отставание 3,0

3. Наталья Непряева (Россия) - 12,6

4. Юлия Белорукова (Россия) - 14,4

5. Алиса Жамбалова (Россия) - 30,9

6. Виктория Карль (Германия) - 32,5

18. Мария Истомина (Россия) - 1.14,0

30. Анна Жеребятьева (Россия) - 1.31,2

32. Лидия Дуркина (Россия) - 1.40,2