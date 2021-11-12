Непряева заняла пятое место в спринте в Муонио

Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в спринте классическим стилем на турнире в Муонио (Финляндия).

Победителем в финале стала немка Лаура Гиммлер, второй стала Анне Кюлленен из Финляндии, на третьей строчке — еще одна представительница Германии, Виктория Карл.

Турнир в Муонио проходит с 12 по 14 ноября. Ранее россиянин Сергей Устюгов победил в спринте у мужчин.