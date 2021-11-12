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Непряева заняла пятое место в спринте в Муонио

15:30
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Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в спринте классическим стилем на турнире в Муонио (Финляндия).

Победителем в финале стала немка Лаура Гиммлер, второй стала Анне Кюлленен из Финляндии, на третьей строчке — еще одна представительница Германии, Виктория Карл.

Турнир в Муонио проходит с 12 по 14 ноября. Ранее россиянин Сергей Устюгов победил в спринте у мужчин.

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Иван Торопцев все материалы автора
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