Непряева выступит на заключительном этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева выступит на финальном этапе Кубка мира в Канаде. 23-летняя спортсменка пропустила воскресную индивидуальную гонку на этапе в шведском Фалуне из-за болезни.

- Наталья приболела немного, болезненное состояние, поэтому решили, что сегодня она стартовать не будет, - приводит ТАСС слова тренера Непряевой Юрия Бородавко. - Сначала болело горло, потом кашель пошел, недомогание, слабость. Будем надеяться, что ничего серьезного, но общее недомогание есть. Поедет в Канаду, выступит там.

Непряева занимает второе место в общем зачете Кубка мира. В активе россиянки 1327 очка.

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