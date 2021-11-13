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Непряева выиграла индивидуальную гонку на 10 км, Сорина — вторая

12:19
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Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км в финском Муонио.

Второй стала еще одна россиянка Татьяна Сорина, замкнула тройку немка Виктория Карл.

Лыжные гонки

Муонио (Финляндия)

Индивидуальная гонка

Женщины, 10 км

1. Наталья Непряева (Россия) — 28.33,5

2. Татьяна Сорина (Россия) — отставание 13,2

3. Виктория Карл (Германия) +18,0...

7. Яна Кирпиченко (Россия) +1.05,6

8. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.07,3...

10. Алия Иксанова (Россия) +1.12,8

11. Мария Истомина (Россия) +1.18,2...

13. Ольга Кучерук (Россия) +1.21,1...

18. Алиса Жамбалова (Россия) +1.53,5.

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Сергей Разин все материалы автора
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