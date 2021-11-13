Непряева выиграла индивидуальную гонку на 10 км, Сорина — вторая
12:19
Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км в финском Муонио.
Второй стала еще одна россиянка Татьяна Сорина, замкнула тройку немка Виктория Карл.
Лыжные гонки
Муонио (Финляндия)
Индивидуальная гонка
Женщины, 10 км
1. Наталья Непряева (Россия) — 28.33,5
2. Татьяна Сорина (Россия) — отставание 13,2
3. Виктория Карл (Германия) +18,0...
7. Яна Кирпиченко (Россия) +1.05,6
8. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.07,3...
10. Алия Иксанова (Россия) +1.12,8
11. Мария Истомина (Россия) +1.18,2...
13. Ольга Кучерук (Россия) +1.21,1...
18. Алиса Жамбалова (Россия) +1.53,5.
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