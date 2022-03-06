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Сегодня, 13:09

Непряева выиграла Деминский лыжный марафон на 50 км свободным стилем

Анна Горшкова
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

6 марта состоялся Деминский лыжный марафон свободным стилем на 50 км.

Победу в гонке одержала Наталья Непряева, которая ранее досрочно выиграла в общем зачете Кубка мира и завоевала «Большой хрустальный глобус».

Второе место заняла Екатерина Смирнова, третье — Мария Истомина.

Деминский лыжный марафон проходит в центре лыжного спорта «Демино». Впервые гонка состоялась в 2007 году, с 2012 года марафон входит в международную серию Worldloppet.

Наталья Непряева
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