Непряева выиграла Деминский лыжный марафон на 50 км свободным стилем

6 марта состоялся Деминский лыжный марафон свободным стилем на 50 км.

Победу в гонке одержала Наталья Непряева, которая ранее досрочно выиграла в общем зачете Кубка мира и завоевала «Большой хрустальный глобус».

Второе место заняла Екатерина Смирнова, третье — Мария Истомина.

Деминский лыжный марафон проходит в центре лыжного спорта «Демино». Впервые гонка состоялась в 2007 году, с 2012 года марафон входит в международную серию Worldloppet.