Непряева возглавила федерацию лыжных гонок Тверской области

Российская лыжница Наталья Непряева избрана президентом федерации лыжных гонок Тверской области, сообщает Tverisport. Прежний руководитель общественной организации, известный бизнесмен и политик Сергей Рожков за свои заслуги в развитии тверских лыжных гонок получил статус почетного президента. Перед этим Непряева заручилась поддержкой Еленой Вяльбе.

— Мы надеемся, что избрание на пост президента федерации действующей спортсменки, звезды мировых лыжных гонок придаст новый импульс развитию нашего вида спорта в регионе, — рассказал исполнительный директор федерации лыжных гонок Тверской области Юрий Петрова. — А это, в первую очередь, зависит от состояния материально-технической базы, квалификации тренеров и финансовых возможностей федерации для организации учебно-тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Одним из первых дел Натальи Михайловны на посту президента станет содействие в подготовке судей, а также обеспечение фирменной экипировкой всех членов сборной команды области по лыжным гонкам.

Непряева является бронзовым призером Олимпиады-2018. На чемпионате мира-2019 она завоевала две бронзы.