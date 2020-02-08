Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Все решил фотофиниш

Россиянка Наталья Непряева стала второй в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Фалуне.

Первой стала шведка Линн Сван, третьей — также представительница Швеции Юнна Сундлинг.

Отметим, что для выявления победителя потребовался фотофиниш. Непряева проиграла первому месту всего 0,08 секунды, а выиграла у третьего — 0,02 секунды.

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Линн Сван (Швеция) — 3.23,54

2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,08

3. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,10

4. Анамария Лампич (Словения) — 0,93

5. Майкен Фалла (Норвегия) — 3,70

6. Астрид Якобсен (Норвегия) — 7,00

7. Софи Колдуэл (США) — 8,46

Ольга Кучерук выбыла в четвертьфинале.