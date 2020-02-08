Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Все решил фотофиниш
17:47
Россиянка Наталья Непряева стала второй в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Фалуне.
Первой стала шведка Линн Сван, третьей — также представительница Швеции Юнна Сундлинг.
Отметим, что для выявления победителя потребовался фотофиниш. Непряева проиграла первому месту всего 0,08 секунды, а выиграла у третьего — 0,02 секунды.
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Линн Сван (Швеция) — 3.23,54
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,08
3. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,10
4. Анамария Лампич (Словения) — 0,93
5. Майкен Фалла (Норвегия) — 3,70
6. Астрид Якобсен (Норвегия) — 7,00
7. Софи Колдуэл (США) — 8,46
Ольга Кучерук выбыла в четвертьфинале.
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