Россиянка Наталья Непряева заняла пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Спринт (С)

1. Линн Сван (Швеция) — 2.38,54

2. Софи Колдуэл (США) — отставание 0,55

2. Майкен Фалла (Норвегия) — 0,55

4. Стина Нильссон (Швеция) — 0,91

5. Наталья Непряева (Россия) — 1,05

6. Юнна Сундлинг (Швеция) — 4,78