Непряева — пятая в спринте в Давосе
17:32
Россиянка Наталья Непряева заняла пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Давосе.
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Спринт (С)
1. Линн Сван (Швеция) — 2.38,54
2. Софи Колдуэл (США) — отставание 0,55
2. Майкен Фалла (Норвегия) — 0,55
4. Стина Нильссон (Швеция) — 0,91
5. Наталья Непряева (Россия) — 1,05
6. Юнна Сундлинг (Швеция) — 4,78
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2019-2020/events/2454_32_1/
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