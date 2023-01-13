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Сегодня, 12:09

Непряева: «Надеюсь, что смогу показать неплохие результаты на следующей гонке»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России.

— Как прошла гонка, чувствуете ли дух соперничества? В целом какие задачи стоят сегодня на этап?

— Показать как можно более высокий результат. Гонкой я довольна. Самочувствие хорошее. Наконец-то я начинаю разбегаться. Как обычно в середине сезона. И надеюсь, что дальше смогу показать неплохие результаты на следующей гонке.

— Все говорят про непростые условия в сегодняшней гонке. Это как-то сказалось?

— Нет, я считаю, что сегодня были просто замечательные условия. И по трасе все хорошо, и по погоде. По сравнению с теми морозами, которые были до этого, сегодня просто замечательная погода.

Наталья выиграла 10-километровую разделку коньковым стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Второе место заняла Вероника Степанова, третьей стала Анастасия Прокофьева.

Наталья Непряева
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