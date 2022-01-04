Непряева прокомментировала свою победу на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свою победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

«Я так переживала перед последней гонкой, очень волновалась. Было трудно оценивать свои силы именно на горе, потому что в прошлом году все не сложилось именно на ней. Я рада, что смогла собраться и дотерпеть за лидерами, не отпуская их из виду. Я очень довольна собой именно в этой гонке.

Кризис наступил, когда началась гора. Правда, это очень тяжелая гонка, самая тяжелая в сезоне. Не совсем разбирала, кто есть кто, но слышала, что тренеры стояли на горе. Держала примерно 15-20 секунд от лидеров и старалась не упускать их из виду, просто идти и контролировать. Последние метры ехала просто на автопилоте. Победа — это круто!" — сказала во флеш-интервью Непряева.

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете «Тур де Ски». Она опередила шведку Эббу Андерсон, ставшую второй, на 46,7 секунды.