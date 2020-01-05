Непряева после «Тур де Ски» поднялась на третье место в зачете Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева по итогам выступления на «Тур де Ски» поднялась на третье место в общем зачете Кубка мира. Россиянка стала второй в зачете «Тур де Ски», уступив только лидеру Кубка мира Терезе Йохауг.
Кубок мира
Женщины
Общий зачет
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1209
2. Хейди Венг (Норвегия) — 842
3. Наталья Непряева (Россия) — 779
4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 699
5. Джессика Диггинс (США) — 644
6. Сейди Бьорнсен (США) — 606
36. Яна Кирпиченко (Россия) — 98
37. Алиса Жамбалова (Россия) — 98
46. Лидия Дуркина (Россия) — 54
54. Анна Нечаевская (Россия) — 33
56. Нина Дуботолкина (Россия) — 29
66. Екатерина Смирнова (Россия) — 17
68. Кристина Мацокина (Россия) — 13
71. Диана Головань (Россия) — 13
79. Анна Жеребятьева (Россия) — 10