Непряева одержала победу в спринте на первом этапе Кубка России, Степанова — вторая
Наталья Непряева одержала победу в классическом спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершина Теи (Республики Хакасия).
Непряева в финале преодолела дистанцию за 4 минуты 02,44 секунды.
Второй в спринте стала Вероника Степанова (+1,79), третьей — Алена Баранова (+2,30).
Лыжные гонки
Кубок России, 1-й этап
Вершина Теи (Республики Хакасия)
Женщины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Наталья Непряева — 4.02,44
2. Вероника Степанова — 1,79
3. Алена Баранова — 2,30
4. Мария Истомина — 2,79
5. Диана Соболева — 9,34
6. Анастасия Москаленко — 12,31
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