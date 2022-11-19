Непряева одержала победу в спринте на первом этапе Кубка России, Степанова — вторая

Наталья Непряева одержала победу в классическом спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершина Теи (Республики Хакасия).

Непряева в финале преодолела дистанцию за 4 минуты 02,44 секунды.

Второй в спринте стала Вероника Степанова (+1,79), третьей — Алена Баранова (+2,30).

Лыжные гонки

Кубок России, 1-й этап

Вершина Теи (Республики Хакасия)

Женщины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Наталья Непряева — 4.02,44

2. Вероника Степанова — 1,79

3. Алена Баранова — 2,30

4. Мария Истомина — 2,79

5. Диана Соболева — 9,34

6. Анастасия Москаленко — 12,31