Российская лыжница Наталья Непряева заявила, что самой плохой гонкой в сезоне-2018/19 для нее стал спринт на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Тогда 23-летняя спортсменка заняла 42-е место и не попала в квалификацию.

- Я очень часто недовольна собой и своим результатом, - приводит слова Непряевой Tverisport.ru. - Даже в большей степени именно результатом. Самая плохая гонка у меня получилась в Фалуне в этом году, когда я не попала в квалификацию в спринте, была 42-я. При этом понимала, что этот результат показала на фоне болезни, но внутри долго не могла успокоиться, как я могла так пробежать. Я была готова перебежать еще раз и еще раз, пока не попаду в квалификацию.

Слез тогда было пролито много. Еще и потому, что я осознала момент – победы в общем зачете Хрустального глобуса в этом году мне уже не видать. Это было, скажем так, полное осознание бессилия: "Я здесь сижу на кровати и болею, а там Остберг бегает. И я не могу ничего изменить в этой ситуации".

Напомним, Непряева является бронзовым призером Олимпиады-2018. На чемпионате мира-2019 она завоевала две бронзы.

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