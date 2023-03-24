Непряева назвала гонки этого сезона, которые ей хочется вспоминать

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, какие гонки текущего сезона ей хочется вспоминать.

«Если и бываю недовольна какими-то отдельными гонками, то не переживаю на этот счет, если честно. Все-таки это действительно проходящий сезон, на который начиная с лета я не ставила никаких глобальных задач и целей. Это либо две первые гонки в Тюмени, либо в Малиновке. До этого все шло не так, как хотелось. До Нового года вообще был мрак. Но такой гонки, чтобы прямо «ух», у меня не случалось. Нет. Когда я говорила об этом, имела в виду, что спринт — это одна из самых тяжелых гонок. Ту же «пятнашку» бежать проще: настроился, один раз пробежал, выдал все, на что был способен, и пошел домой. А здесь четыре раза подряд настраиваешься на каждый забег, как на полноценную гонку, и выходишь на каждый старт, как на последний», — цитирует Непряеву RT.

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