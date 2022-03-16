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Сегодня, 11:08

Непряева и Большунов выступят на турнире в Перекопе

Наталья Марьянчик
Обозреватель
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Завтра, 17 марта, в Перекопе Кировской области стартуют всероссийские соревнования «Олимпийцы России», на которых выступят все лидеры сборной команды.

Лыже-биатлонный комплекс «Перекоп» только что принял молодежное первенство России. Сразу после него на старт выйдут и взрослые спортсмены из России и Белоруссии, для которых был организован специальный турнир взамен международных стартов. Лидеры нашей команды — Наталья Непряева и Александр Большунов — уже в Кировской области и готовятся к стартам. Ожидается, что они примут участие во всех гонках.

Наверняка пропустит турнир только олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов, который сейчас решает проблемы со здоровьем. В программе соревнований — спринт, коньковые разделки на 10 километров у женщин и 15 километров у мужчин, а также гонки преследования классическим стилем.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
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