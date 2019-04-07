Непряева, Большунов и Спицов рекомендованы в группу Бородавко

Наталья Непряева, Александр Большунов, Денис Спицов и еще шесть лыжников рекомендованы в состав тренировочной группы под руководством Юрия Бородавко, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Полностью списки выглядят так:

Состав группы Бородавко: Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева.

Состав группы Олега Перевозчикова: Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Антон Мельниченко, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Ярослав Рыбочкин.

Состав группы Егора Сорина: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук.

Напомним, в Архангельской области прошел тренерский совет в рамках чемпионата России Окончательно составы будут утверждаться на президиуме ФЛГР, который пройдет 25 апреля.

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