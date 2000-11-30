Неожиданная победа Витека

Вторым, проиграв Витеку чуть более минуты, финишировал представитель Германии Карстен Хейман, который до сегодняшнего дня также не показывал высоких результатов. Третьим, отстав от победителя почти на полторы минуты, стал россиянин Сергей Рожков. Еще трое представителей России - Павел Ростовцев, Виктор Майгуров и Алексей Кобелев - финишировали в первой двадцатке.