Неожиданная победа Витека
Мужская индивидуальная гонка на 20 километров, открывшая сегодня новый биатлонный сезон, принесла первую неожиданность Кубка мира 2000/01.
Малоизвестный до сегодняшнего дня чешский биатлонист Зденек Витек, показав отличную скорость и меткую стрельбу, сумел опередить всю элиту биатлона, включая победителя Кубка мира прошлого сезона, француза Рафаэля Пуаре, норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена, немцев Рикко Гросса и Петера Зенделя. Для Витека эта победа стала первой на этапах Кубка мира.
Вторым, проиграв Витеку чуть более минуты, финишировал представитель Германии Карстен Хейман, который до сегодняшнего дня также не показывал высоких результатов. Третьим, отстав от победителя почти на полторы минуты, стал россиянин Сергей Рожков. Еще трое представителей России - Павел Ростовцев, Виктор Майгуров и Алексей Кобелев - финишировали в первой двадцатке.
Завтра биатлонистам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров.
1. Зденек Витек (Чехия) - 58.03,3 (1)
2. Карстен Хейман - отставание 1.06,5 (2)
3. Сергей РОЖКОВ (Россия) - 1.23,4 (1)
4. Рафаэль Пуаре (Франция) - 1.38,2 (2)
5. Рикко Гросс (Германия) - 1.46,9 (2)
6. Вячеслав Деркач (Украина) - 1.50,3 (1)
7. Хальвард Ханневольд (Норвегия) - 2.15,6 (2)
8. Иван Масарик (Чехия) - 2.25,1 (1)
…11. Павел РОСТОВЦЕВ (Россия) - 2.34,6 (2)
…14. Виктор МАЙГУРОВ (Россия) - 2.44,0 (2)
…16. Алексей КОБЕЛЕВ (Россия) - 3.12,8 (3)
…66. Андрей ПРОКУНИН (Россия) - 6.41,6 (7)
…73. Владимир ДРАЧЕВ (Россия) - 7.05,0 (6)
…74. Михаил КОЧКИН (Россия) - 7.06,1 (6)
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