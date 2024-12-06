Бородавко: «Выявлено уже сейчас, что Большунов переболел ковидом»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья лыжника Александра Большунова.

«Обследование будет закончено в понедельник. Выявлено уже сейчас, что Большунов переболел ковидом. О степени [тяжести] будет ясно в понедельник. У нас почти вся группа переболела — Червоткин, Якимушкин, Митрошин, Истомина... Врачи сказали, что ничего суперсерьезного. Но у мутировавшего ковида длинные хвосты, из-за чего последствия ощущаются», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Большунов пропустил масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Тен.