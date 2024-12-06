Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:05

Бородавко: «Выявлено уже сейчас, что Большунов переболел ковидом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья лыжника Александра Большунова.

«Обследование будет закончено в понедельник. Выявлено уже сейчас, что Большунов переболел ковидом. О степени [тяжести] будет ясно в понедельник. У нас почти вся группа переболела — Червоткин, Якимушкин, Митрошин, Истомина... Врачи сказали, что ничего суперсерьезного. Но у мутировавшего ковида длинные хвосты, из-за чего последствия ощущаются», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Большунов пропустил масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Тен.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
Читайте также
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
За полтора года армейцы не смогут купить ни одного игрока? Что происходит в ЦСКА
Песков объяснил смену губернатора Курской области
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Йохауг — о первой победе после возобновления карьеры: «Неудачница» снова стала победительницей»

Бородавко — о восстановлении Большунова: «Врачи говорят, что последствия длительные»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости