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«Не в интересах Норвегии превращать лыжные гонки в соревнование с Россией». FIS ответил Сундбю

12:58
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Гоночный директор международной Федерации лыжного спорта Пьер Миньерей ответил на слова норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Норвежский спортсмен выразил недовольство решением о сокращении максимальной квоты от одной страны до шести участников.

— Повторное увеличение квот приведет к снижению числа участвующих стран, — цитирует французского функционера NRK. —  В интересах Норвегии сохранить лыжные гонки как международный вид спорта, а не как норвежско-российское соревнование.

35-летний Мартин Йонсруд Сундбю — двукратный олимпийский чемпион. Четырехкратный чемпион мира.

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