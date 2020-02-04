«Не в интересах Норвегии превращать лыжные гонки в соревнование с Россией». FIS ответил Сундбю

Гоночный директор международной Федерации лыжного спорта Пьер Миньерей ответил на слова норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Норвежский спортсмен выразил недовольство решением о сокращении максимальной квоты от одной страны до шести участников.

— Повторное увеличение квот приведет к снижению числа участвующих стран, — цитирует французского функционера NRK. — В интересах Норвегии сохранить лыжные гонки как международный вид спорта, а не как норвежско-российское соревнование.

35-летний Мартин Йонсруд Сундбю — двукратный олимпийский чемпион. Четырехкратный чемпион мира.