Знаменитый швейцарский лыжник Дарио Колонья в интервью «СЭ» прокомментировал допинговые подозрениях в адрес российских лыжников и том факт, что Сергея Устюгова без объяснения причин не пустили на Олимпийские игры в Пхенчхан.

— Я не так много знаю, чтобы об этом рассуждать, — отметил Колонья. — Но было странно, когда Устюгову в том сезоне разрешили выступать на Кубке мира, но не на Олимпиаде. Я этого не понял. Но я не знаю, что там случилось на Олимпиаде в Сочи, и могу только надеяться, что все было и будет честно. И все лучшие спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Колоньи — на сайте «СЭ»