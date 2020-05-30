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Допинг

«Не понял, почему Устюгова не пустили в Пхенчхан». Дарио Колонья — о русском допинге

09:30
Сергей Устюгов. Фото Instagram
Сергей Устюгов. Фото Instagram
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Знаменитый швейцарский лыжник Дарио Колонья в интервью «СЭ» прокомментировал допинговые подозрениях в адрес российских лыжников и том факт, что Сергея Устюгова без объяснения причин не пустили на Олимпийские игры в Пхенчхан.

— Я не так много знаю, чтобы об этом рассуждать, — отметил Колонья. — Но было странно, когда Устюгову в том сезоне разрешили выступать на Кубке мира, но не на Олимпиаде. Я этого не понял. Но я не знаю, что там случилось на Олимпиаде в Сочи, и могу только надеяться, что все было и будет честно. И все лучшие спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Колоньи — на сайте «СЭ»

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