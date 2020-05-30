Знаменитый швейцарский лыжник Дарио Колонья в интервью «СЭ» прокомментировал заявку на спортивное гражданство Швейцарии, которую подал российский лыжник Илья Черноусов.

— Слышал об этой новости, но пока я не очень понял, чего хотел бы сам Илья. Готов ли он выступать на Кубке мира, например? Он всегда был очень силен, но уже несколько лет как его нет на Кубке мира и я не знаю, хочет он вернуться или предпочтет дальше бегать только марафоны, как сейчас, — рассуждает Колонья.

— Если Черноусов появится на Кубке мира, это усилит швейцарскую эстафету, например?

— Почему бы нет? Но пока все эти разговоры только в теории. Черноусову еще нужно для начала отобраться в команду. Да и потом, мы же ровесники и оба не молодеем.

— Вы вообще знакомы с ним лично?

— Совсем немного. Периодически общались на Кубке мира, не более того. В Швейцарии мы живем и тренируемся в совсем разных местах. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Колоньи — на сайте «СЭ»