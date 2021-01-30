Назвавший россиян идиотами шведский лыжник хочет тренироваться с Большуновым

Шведский лыжник Вильям Порома сообщил, чт о хотел бы потренироваться с россиянином Александром Большуновым.

«Если он пригласит, то я приду, — цитирует Порому stromstadstidning.se. - Так и напишите. Было бы интересно посмотреть, что они делают на тренировках, чтобы так быстро бегать. Пожить в России три месяца? Это был бы интересный опыт. Тогда лучше летом. Если пригласят, приеду и проживу там три месяца».

Напомним, что 21-летний Парома во время четвертьфинальной гонки «Тур де Ски» упал и помешал россиянину Ивану Якимушкину.

После гонки, 10 января, Парома заявил следующее: «Все думаю, что могут делать со мной, что заходят, просто потому, что я моложе. Пусть нападают. Я остановился, поскольку не хотел брать инициативу чисто из-за возраста. Я знаю свой план, я выжидал. Вообще считаю, что они все сраные идиоты. Аж блевать от них тянет».

В другой гонке шведский лыжник сломал палку Евгению Белову.