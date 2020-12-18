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Назван состав сборной России по лыжным гонкам на Кубок мира в Дрездене

11:04
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Стало известно, кто войдет в состав национальной команды по лыжным гонкам на этап Кубка Мира в Дрездене, сообщают РИА Новости.

Список участников: Александр Большунов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Антон Тимашов, Ермил Вокуев, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христиан Мацокина и Наталия Мекрюкова.

Гонки пройдут с 19-го по 20 декабря.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201218/lyzhi-1589842437.html

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