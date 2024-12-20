Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 07:09

Терентьева: «Желание выйти на старт стало еще сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лыжница Наталья Терентьева рассказала, что имеет большое желание вернуться на официальные соревнования.

«За последние пару дней, как в сети появилась информация, что я выйду на старт, я получила столько слов поддержки и хороших пожеланий, что желание выйти на старт стало еще сильнее. Спасибо вам за вашу поддержку! Вы делаете мое возвращение намного легче и желаннее», — написала Терентьева в своем Telegram-канале.

В августе 2024 года Терентьева впервые стала мамой. В прошлом сезоне она не участвовала из-за беременности.

Четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Кирово-Чепецке 22-23 декабря. Терентьева примет участие в гонке на 5 километров классическим стилем.

Источник: Telegram-канал Натальи Терентьевой
Наталья Терентьева (Непряева)
Читайте также
Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ
Рогов сообщил о массовом дезертирстве направляемых в Курахово боевиков ВСУ
СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в матче с 10 голами
Биолог рассказала о пользе и вреде разрисованных новогодних имбирных пряников
Татьяна Тарасова назвала придурками фигуристов Мухортову и Евгеньева
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Большунов примет участие в Гонке чемпионов в Рязани

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости