Терентьева: «Желание выйти на старт стало еще сильнее»

Лыжница Наталья Терентьева рассказала, что имеет большое желание вернуться на официальные соревнования.

«За последние пару дней, как в сети появилась информация, что я выйду на старт, я получила столько слов поддержки и хороших пожеланий, что желание выйти на старт стало еще сильнее. Спасибо вам за вашу поддержку! Вы делаете мое возвращение намного легче и желаннее», — написала Терентьева в своем Telegram-канале.

В августе 2024 года Терентьева впервые стала мамой. В прошлом сезоне она не участвовала из-за беременности.

Четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Кирово-Чепецке 22-23 декабря. Терентьева примет участие в гонке на 5 километров классическим стилем.