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Сегодня, 12:59

Наталья Непряева вышла в полуфинал спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Иван Торопцев
Корреспондент
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На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре завершились четвертьфинальные спринтерские забеги свободным стилем.

В полуфинал напрямую пробились Дарья Сторожилова, Наталья Мекрюкова, Анастасия Фалеева, Анна Грухвина, Екатерина Мегедь, Кристина Кускова, Наталья Непряева, Елизавета Бекишева, Наталья Матвеева и Христина Мацокина. Эти спортсменки заняли первые два места в своих гонках.

Мария Давыденкова и Диана Соболева прошли в полуфинал как лаки-лузеры.

Женские полуфиналы пройдут сразу после того, как закончатся четвертьфинальные забеги у мужчин.

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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