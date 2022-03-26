Наталья Непряева вышла в полуфинал спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре завершились четвертьфинальные спринтерские забеги свободным стилем.

В полуфинал напрямую пробились Дарья Сторожилова, Наталья Мекрюкова, Анастасия Фалеева, Анна Грухвина, Екатерина Мегедь, Кристина Кускова, Наталья Непряева, Елизавета Бекишева, Наталья Матвеева и Христина Мацокина. Эти спортсменки заняли первые два места в своих гонках.

Мария Давыденкова и Диана Соболева прошли в полуфинал как лаки-лузеры.

Женские полуфиналы пройдут сразу после того, как закончатся четвертьфинальные забеги у мужчин.