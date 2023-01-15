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Сегодня, 11:49

Наталья Непряева выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Мария Гусева
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Наталья Непряева стала победительницей в скиатлоне на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 42 минуты и 32,8 секунды.

Второе место заняла Вероника Степанова (отставание 5,4 секунды), третьей стала Екатерина Смирнова (25,1).

Лыжные гонки. VI этап Кубка России-2023. Скиатлон. 15 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 42.32,8

2. Вероника Степанова (Камчатский край) — 5,4

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 25,1

4. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 28,1

5. Анастасия Кулешова (Нижегородская — Мордовия) — 1.21,8

Вероника Степанова
Наталья Непряева
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