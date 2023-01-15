Наталья Непряева выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Наталья Непряева стала победительницей в скиатлоне на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
27-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 42 минуты и 32,8 секунды.
Второе место заняла Вероника Степанова (отставание 5,4 секунды), третьей стала Екатерина Смирнова (25,1).
Лыжные гонки. VI этап Кубка России-2023. Скиатлон. 15 км. Женщины
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 42.32,8
2. Вероника Степанова (Камчатский край) — 5,4
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 25,1
4. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 28,1
5. Анастасия Кулешова (Нижегородская — Мордовия) — 1.21,8
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