Российская лыжница Наталья Непряева заявила, что чувствует себя популярной в Норвегии. Спортсменка добавила, что в этой стране лыжи являются спортом номер один.

- В России меня не особенно узнают, популярность я чувствую в Норвегии, - приводит слова Непряевой Tverisport.ru. - Там лыжи – спорт номер один, а лыжники – настоящие звезды. В России пока все спокойно.

Напомним, 23-летняя Непряева является бронзовым призером Олимпиады-2018. На чемпионате мира-2019 она завоевала две бронзы.

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