Наталья Непряева стала первой российской лыжницей в истории, которой удалось выиграть «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07, до сегодняшнего дня лучшим результатом у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах-2018/19 и 2019/20, в 2021 году вторую строчку заняла Юлия Ступак.