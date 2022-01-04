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Наталья Непряева стала первой российской лыжницей в истории, которой удалось выиграть «Тур де Ски»

14:16
Наталья Непряева. Фото AFP
Наталья Непряева. Фото AFP
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Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07, до сегодняшнего дня лучшим результатом у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах-2018/19 и 2019/20, в 2021 году вторую строчку заняла Юлия Ступак.

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Иван Торопцев все материалы автора
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