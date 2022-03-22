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Сегодня, 14:04

Непряева: «Не хотела давать интервью норвежцам, они иногда задают глупые вопросы»

Непряева рассказала о том, что один раз она не хотела давать интервью норвежским журналистам
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о неприятном опыте интервью с норвежскими журналистами.

«Норвежцы тоже иногда задают глупые вопросы. Очень тяжелое интервью у нас было на сборе перед Олимпиадой. К нам приезжал канал NRK, я с ними не хотела разговаривать изначально, но они через тренера все равно на меня вышли. Отвечала им максимально односложно, потому что вообще не было желания. «Ну, блин, получайте!» — думала про себя. Но так было один раз, а так — они достаточно адекватные. Просто здесь дело было в том, что я изначально не хотела разговаривать», — приводит слова Непряевой Sport24.

Также Непряева рассказала, какие вопросы журналистов она считает самыми глупыми.

«Ха! Их много! Наверное, что-то из разряда «Ваши эмоции после финиша?», «О чем вы думаете во время гонки?», «О чем вы думаете во время тренировок?». Про себя думаю, «О-о, до свидания», — добавила лыжница.

Непряева является олимпийской чемпионкой Пекина в женской эстафете. На Играх в Китае она также завоевала серебро и бронзу. Российская спортсменка стала обладательницей Большого хрустального глобуса по итогам Кубка мира-2021/22.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-03-22-nepryayeva-nazvala-samyye-glupyye-voprosy-ot-zhurnalistov-kogda-slyshu-dumayu-o-o-o-do-svidaniya
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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