Российская лыжница Наталья Непряева, досрочно обеспечившая себе победу в общем зачёте Кубка мира, несмотря на остранение российских лыжников с трёх последних этапов, прокомментировала этот успех.

- Я уже ощущаю себя победительницей Кубка мира, но, если честно, это ощущение победы мне подгадили. Но все равно, для себя я знаю, что Кубок мира — мой, это греет душу, — сказала Непряева.

Вчера, 5 марта Непряева досрочно стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам марафонской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Осло.

Россиянка пропускала этот старт, но соперницы не смогли набрать необходимых очков, чтобы сохранить шансы на победу в общем зачете.