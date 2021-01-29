Наталья Непряева перенесет операцию 31 января

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о характере травмы российской лыжницы Натальи Непряевой, которая из-за повреждения после падения не смогла закончить индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Как мне и говорил врач, у Наташи перелом двух костей кисти и требуется операция. Завтра Непряева вернется в Москву, в воскресенье ей предстоит операция», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Личный тренер спортсменки Юрий Бородавко сообщил, что Непряева не сможет выступить на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Лыжница упала на последнем спуске и повредила руку. Спортсменку повезли в больницу. Победу в гонке одержала американка Джесси Диггинс, лучшая из россиянок Юлия Ступак заняла 11-е место.