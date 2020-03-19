Наталья Непряева: «Очень хорошим назвать этот сезон не могу»

Российская лыжница Наталья Непряева в интервью «СЭ» оценила свои выступления в завершившемся сезоне.

— В этом сезоне вы заняли третье место в общем зачете Кубка мира, стали второй на «Тур де Ски». Можно назвать спортивный год — очень хорошим?

— Нет-нет. Очень хорошим этот сезон я назвать не могу. То, что вы перечислили — это, наверное, все мои заслуги за эту зиму.

— Разве этого мало?

— Сезон получился неплохим, но меня расстраивает, что он был нестабильным. Еще эта болезнь сказалась.

— В лыжах вообще сложно пройти весь сезон без болезней. Перепады температуры, открытый воздух, много переездов.

— Ну да. Меня подкосила поездка в Москву, я заболела после нее.

— Когда ездили за визой?

— Да, за американской. Делать ее за несколько дней до одного из самых ответственных стартов — это, мягко говоря, не совсем правильно. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Натальи Непряевой — здесь.