Наталья Непряева: «Очень хорошим назвать этот сезон не могу»
Российская лыжница Наталья Непряева в интервью «СЭ» оценила свои выступления в завершившемся сезоне.
— В этом сезоне вы заняли третье место в общем зачете Кубка мира, стали второй на «Тур де Ски». Можно назвать спортивный год — очень хорошим?
— Нет-нет. Очень хорошим этот сезон я назвать не могу. То, что вы перечислили — это, наверное, все мои заслуги за эту зиму.
— Разве этого мало?
— Сезон получился неплохим, но меня расстраивает, что он был нестабильным. Еще эта болезнь сказалась.
— В лыжах вообще сложно пройти весь сезон без болезней. Перепады температуры, открытый воздух, много переездов.
— Ну да. Меня подкосила поездка в Москву, я заболела после нее.
— Когда ездили за визой?
— Да, за американской. Делать ее за несколько дней до одного из самых ответственных стартов — это, мягко говоря, не совсем правильно. (Владимир Иванов)
Полностью интервью Натальи Непряевой — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/itogi-sezona-v-lyzhnyh-gonkah-intervyu-natali-nepryaevoy-1654265/